Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб. Соответствующее заявление журналистам сделал представитель пресс-службы местных правоохранительных органов Нарек Саркисян. Он уточнил, что никто из оперативников не пострадал.
Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины.
Нарек Саркисян, пресс-секретарь полиции
Напомним, что ранее армянское онлайн-издание 168.am сообщило о том, что в администрацию города проник неизвестный мужчина с гранатой в руках. затем подозреваемый бросил снаряд из здания и открыл беспорядочный огонь. Глава Масиса Давид Амбарцумян рассказ СМИ, что до сегодняшнего дня находился в отпуске и в момент происшествия отсутствовал. Вице-мэр города Норайр Акопян уведомил информационное агентство "Sputnik Армения" о том, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, был в нетрезвом состоянии.
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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