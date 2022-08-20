Тело подозреваемого полиция нашла в здании мэрии.

Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб. Соответствующее заявление журналистам сделал представитель пресс-службы местных правоохранительных органов Нарек Саркисян. Он уточнил, что никто из оперативников не пострадал.

Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины. Нарек Саркисян, пресс-секретарь полиции

Напомним, что ранее армянское онлайн-издание 168.am сообщило о том, что в администрацию города проник неизвестный мужчина с гранатой в руках. затем подозреваемый бросил снаряд из здания и открыл беспорядочный огонь. Глава Масиса Давид Амбарцумян рассказ СМИ, что до сегодняшнего дня находился в отпуске и в момент происшествия отсутствовал. Вице-мэр города Норайр Акопян уведомил информационное агентство "Sputnik Армения" о том, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, был в нетрезвом состоянии.

Перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT

