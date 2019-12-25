ФТС раскрыла преступную схему контрабандистов.

Перехваченные в московском аэропорту 225 килограммов золота попали на видео. Правоохранительные органы и таможенники задержали на территории "Внуково" контрабандный груз. На кадрах продемонстрированы драгоценные слитки, которые уложены в чемодан. На каждом из слитков имеется серийный номер, клеймо, литера и промышленная проба золота, говорящая о качестве металла. Стоимость груза оценивается экспертами в 800 миллионов рублей.

Специалисты из Федеральной таможенной службы уточнили, что чемоданы доставить за границу пытались шестеро курьеров. Подозреваемые являются гражданами России и Армении. У контрабандистов было изъято 45 золотых мерных слитков. Первая группа из трех человек должна была вылететь в Ереван с золотом в багаже и ручной клади. По мнению аналитиков, данное направление злоумышленники выбрали, как как Армения является страной-членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поэтому таможенный контроль пассажиры не проходят. Подельники этой банды направлялись в Дубай. Они прошли в зону контроля с пустыми чемоданами. Далее обе группировки встретились на нейтральной территории аэропорта и обменялись ручной кладью, чтобы вывезти золотой в ОАЭ. Преступников поймали уже на борту самолета.

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Фото и видео: Telegram / Mash