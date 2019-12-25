Эстония прекратила пускать в страну россиян с шенгенской визой. Есть исключения

Тех, кому шенген выдала не Эстония, а другая страна ЕС, въезд пока что разрешен.

С сегодняшнего дня, 18 августа, Эстония ограничила выдачу виз гражданам России, а также запретила въезд по шенгенской визе с туристическими целями. Кроме того, под запретом поездки с целью предпринимательства, спорта или культуры.

Это означает, что граждане РФ, которые хотят пересечь границу пограничного пункта Нарвы, Лухамаа или Койдула, уже не смогут сделать этого.

Однако граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения или которые уже находятся в Шенгенской зоне, могут въехать в Эстонию. Законность въезда в страну или ее отсутствие проверяет и обеспечивает департамент полиции и погранохраны. уточнили в МИД.

При этом эстонские власти собираются решить, как закрыть границу для тех, кому шенгенскую визу выдала не Эстония.

Получить эстонскую визу могут граждане, которым необходим въезд в страну для посещения близкого родственника, являющегося гражданином Эстонии, люди с долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Кроме того, в качестве исключения подать заявление на продление вида на жительство на один год могут российские граждане, которые обучаются в Эстонии.

Фото: ФТС России