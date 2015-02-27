Воробьев заявил о планах отремонтировать более тысячи проселочных дорог в Подмосковье

По словам главы региона, бюджет на модернизацию таких объектов увеличили до 1,5 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о планах отремонтировать более тысячи проселочных дорог в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что щебеночные и грунтовые дороги отремонтируют в ближайшие два года. По словам главы региона, бюджет на модернизацию таких объектов увеличили до 1,5 млрд рублей.

Мы видим, что большие деньги выделяются на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, что для нас очень важно. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Фото: mosreg.ru