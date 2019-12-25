Эксперт назвал вредной идею запретить сайты знакомств в РФ

Он также добавил, что статистика той же рождаемости в России может ухудшиться.

Генеральный директор интернет-сети знакомств "Мамба" Андрей Бронецкий назвал вредной идею запретить сайты знакомств в РФ. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу общественника Виталия Бородина о запрете сайтов знакомств. По его словам, молодежь знакомится через интернет или посещение баров и кафе. Бронецкий отметил, что если запретят соответствующие порталы, то люди перестанут знакомиться. Он также добавил, что статистика той же рождаемости в России может ухудшиться.

Фото: pxhere.com