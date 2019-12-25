Воробьев высказался о сезоне паводков в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался о сезоне паводков в регионе. Его слова приводит телеканал "360".
Воробьев отметил, что есть так называемые "уязвимые участки", за которыми в сезон паводков "нужен глаз да глаз". По словам главы региона, необходимо вместе с правительством реализовать программу модернизации важных сооружений. Он подчеркнул, что есть "серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений".
Ранее мы сообщали, что из полыхающей квартиры в Москве спасли пятерых.
Фото: Telegram / Воробьев LIVE
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