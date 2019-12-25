Воробьев высказался о сезоне паводков в Подмосковье

По его словам, есть так называемые "уязвимые участки", за которыми в сезон паводков "нужен глаз да глаз".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался о сезоне паводков в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что есть так называемые "уязвимые участки", за которыми в сезон паводков "нужен глаз да глаз". По словам главы региона, необходимо вместе с правительством реализовать программу модернизации важных сооружений. Он подчеркнул, что есть "серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений".

Ранее мы сообщали, что из полыхающей квартиры в Москве спасли пятерых.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE