Из полыхающей квартиры в Москве спасли пятерых

Спасатели помогли местным жителям, а также их соседям выбраться в безопасное место.

Жилая квартира загорелась в московском районе Отрадное. Соответствующей информацией поделился источник из регионального экстренного ведомства с журналистами телеканала "360.ru". Специалист объяснил СМИ, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Изначально от ГУ МЧС пост упили данные о том, что пламя на шестом этаже многоэтажного здания заблокировало местную жительницу. Позже специалисты уточнили, что огнеборцы спасли из дома пять человек. Речь идет о жителях сгоревшего помещения и двух их соседей.

Сначала были сильные хлопки. Мы испугались, думали, дети, петарды, а потом уже крик. Женщина на балконе. Меня трясет. <…> Дым нещадный просто идет. <…> Подъехали все службы, сейчас вытягивают лестницу. Елена, очевидица событий в комментарии для "360.ru"

Женщина отметила, что пожарные службы приехали на место инцидента очень быстро.

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Фото и видео: 360.ru