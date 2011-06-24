В Крыму в столкновении автобуса с грузовиком погибли пять человек

Информация о пострадавших разнится. Речь идет о 13-15 пациентах.

По предварительной информации от российских правоохранительных органов, на территории Крыма пять человек погибли из-за столкновения рейсового автобуса и грузовика. Трагедия произошла на трассе возле аэропорта города Симферополь. В настоящее время количество пострадавших уточняется. Согласно сообщению от регионального управления ГУ МЧС, речь идет о 13 пациентах. Ранее говорилось о 15 раненых. В текущий момент движение по автомобильной дороге затруднено, но разлива топлива не наблюдается.

ДТП произошло на трассе Симферополь - Евпатория. Столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль. в местных оперативных службах

В общей сложности в пассажирском автобусе находились 32 человека. Причины и обстоятельства трагедии на трассе устанавливает прокуратура. На место инцидента направлен исполняющий обязанности главы надзорного ведомства на полуострове Дмитрий Егоров. По факту гибели людей ведется уголовное дело.

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Фото и виде: ГУ МЧС России