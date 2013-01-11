Трое детей пострадали в ДТП в Лесосибирске

На трассе "Красноярск-Енисейск" столкнулись "Лада Приора" и "Тойота".

В городе Лесосибирске сотрудники регионального управления Госавтоинспекции выясняют обстоятельства автомобильной аварии, в которой пострадали несовершеннолетние пассажиры "Тойоты". В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, начальник отдела Зуфар Гилязутдинов объяснил, что ДТП зафиксировано вечером 22 марта на 302 километре трассы "Красноярск-Енисейск". Согласно предварительной информации от полиции, 21-летний водитель автомобиля "Лада Приора"ехал в сторону Красноярска. Однако в момент совершениия обгона попутно двигавшегося автомобиля "Тойота" допустил столкновение с транспортным средством.

Дети 11, 7 и 3 лет перевозились с соблюдением требований безопасности, детские удерживающие устройства уберегли их от серьезных травм. пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

В отношении водителя "Приоры" составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За нарушение правил выезда на полосу встречного движения молодому шоферу теперь грозит максимальное наказание в виде лишения водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24