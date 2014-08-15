Воробьев высказался о росте популярности колледжей Подмосковья

За последние три года количество заявок на поступление в подмосковные колледжи увеличилось на 65%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высказался о росте популярности колледжей в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Отмечается, что за последние три года количество заявок на поступление в подмосковные колледжи увеличилось на 65%. Лидерами по количеству поданных заявок в 2025-м стали "Подмосковье", Щелковский колледж и колледж "Энергия". Воробьев отметил, что в регионе действуют 37 современных образовательных центров, где готовят квалифицированные кадры.

Также глава Подмосковья обратил внимание на активное обновление учебных заведений. По его словам, в зданиях устанавливают современное оборудование, а также разрабатывают и внедряют новейшие учебные программы.

Фото: mosreg.ru