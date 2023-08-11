Воробьев: в Сергиевом Посаде 12 домов временно подключили к мобильным котельным

Глава Подмосковья подчеркнул, что данная мера является временной.

В Сергиевом Посаде 12 домов, оставшихся без горячей воды после взрыва, временно подключили к мобильным котельным. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, горячая вода появится в домах через несколько часов. Воробьев подчеркнул, что данная мера является временной, после чего будет принятое другое "постоянное" решение".

Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники. В результате инцидента пострадали 80 человек.

Ранее Воробьев заявил, что семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей.

Видео: Telegram / Воробьев LIVE