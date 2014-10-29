Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей

Андрей Воробьев рассказал о региональной помощи пострадавшим.

Власти Московской области выплатят два миллиона рублей семьям погибших в Сергиевом Посаде,а тяжело раненным - по 500 тысяч рублей. Пациентам с переломами будет выделено по 300 тысяч рублей, а людям с легкими травмами и тем, кто находится на амбулаторном лечении - по 100 тысяч. Соответствующее заявление губернатор российского региона Андрей Воробьев сделал в собственном Telegram-канале. Чиновник пояснил, что такое решение был одобрено днем 11 августа на очередном заседании оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили журналисты телеканала "360".

Важно помочь людям, которые пережили большое потрясение. Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести. Есть решение о специальных региональных выплатах. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что взрыв произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал прессе о том, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шестеро из них были в реанимации, а еще 26 пациентов обратились в травмпункт. Жертвой трагедии стала одна женщина. В местном Минздраве уточнили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационарных отделений.

Губернатор назвал возможное число людей под завалами в Сергиевом Посаде.

Фото и видео: Telegram / Воробьев Live