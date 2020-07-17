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Губернатор назвал возможное число людей под завалами в Сергиевом Посаде

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Андрей Воробьев рассказал о числе пострадавших в инциденте, который произошел в Сергиевом Посаде.

После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода под завалами могут находиться пять человек. Соответствующее заявление перед журналистами сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Специалист отметил, что в настоящее время на месте инцидента задействованы 23 бригады скорой помощи и еще пять бригад от медицины катастроф. К работам подключены силы санавиации. 

Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновники добавил, что в местную больницу отправлены 43 человека, а еще шестеро оказались в реанимационном отделении с черепно-мозговыми травмами и ожогами. Андрей Воробьев уточнил, что в отделение травматологии поступили 22 пациента. У остальных пострадавших зафиксированы осколочные повреждения средней тяжести.

Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на запись регистратора автомобиля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: андрей воробьев, взрыв, подмосковье, сергиев посад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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