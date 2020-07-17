Момент взрыва в Сергиевом Посаде попал на запись регистратора автомобиля

Известно на текущий момент о 38 пострадавших.

Момент мощного взрыва в Сергиевом Посаде попал на запись автомобильного видеорегистратора автомобиля. Кадры с транспортного устройства один из очевидцев разместил в социальных сетях. Внимание на них обратили авторы Telegram-канала BAZA. Известно, что экстренные службы ранее сообщили об инциденте, произошедшем днем 9 августа. Пожарные бри гады вызывались на склад с пиротехникой, который размещен на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Свидетели произошедшего успели заснять огромное облако в форме гриба, поднимающееся над эпицентром хлопка. Они отметили, что мощной волной ангар был полностью уничтожен. Речь идет об объекте с площадью в 1,6 тысячи квадратных метров. Власти Московской области подчеркнули, что считают причиной трагедии "нарушение технологических процессов", которое привело к детонации. На текущий момент говорится о 38 пострадавших, из которых пятеро пациентов находятся в реанимационном отделении с ожогами. Количество раненых будет уточняться.

В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв.

Фото и видео: Telegram / BAZA