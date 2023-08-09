В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв

По предварительной информации, взрыв раздался из-за нарушения технологического процесса.

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел утром 9 августа на оптико-механическом заводе. По предварительной информации, взрыв раздался из-за нарушения технологического процесса.

Информация о пострадавших уточняется. На место ЧП прибыли силовые структуры и глава округа Дмитрий Акулов.

Ранее мы сообщали, что взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале.

Видео: Telegram / SHOT