Взрыв газа произошел в жилом доме в Махачкале

В настоящее время сведения о пострадавших уточняются.

Хлопок бытового газа произошел в жилом доме на территории города Махачкала. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-каналов в российском регионе. СМИ говорят о том, что в результате инцидента есть пострадавшие. По предварительным сведениям, взрыв зафиксирован по улице Айвазовского в многоэтажном здании, разрушениям подверглись несколько квартир. В социальных сетях опубликованы кадры, на которых очевидцы событий выносят несовершеннолетних из дома на руках. Сейчас на месте событий работают экстренные службы и медицинский персонал. В настоящее время официальных сведений от властей еще нет.

Стали известны подробности о пожаре в Астрахани.

Фото и видео: Telegram / SHOT