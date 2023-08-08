Стали известны подробности о пожаре в Астрахани

Огонь охватил сразу 4 квартиры.

На улице Адмирала Нахимова в Астрахани случился пожар в многоэтажке: как пишет телеканал "360", загорелись одновременно 4 квартиры.

Напомним, что согласно информации ГУ МЧС РФ по региону в жилом доме произошёл хлопок бытового газа. Из здания вывели 7 человек, ещё 70 эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, насчитывается двое погибших.

По словам одного из спасателей, огонь охватил 4-ый и 5-ый этажи, затем он перекинулся на балконы.

На месте работали 8 единиц техники и более 20 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели вытащили из воды пострадавшего в Большом Садовом пруду в Москве.

Видео: телеканал "360"