Стали известны подробности о пожаре в Астрахани

На улице Адмирала Нахимова в Астрахани случился пожар в многоэтажке: как пишет телеканал "360", загорелись одновременно 4 квартиры.
Напомним, что согласно информации ГУ МЧС РФ по региону в жилом доме произошёл хлопок бытового газа. Из здания вывели 7 человек, ещё 70 эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, насчитывается двое погибших.
По словам одного из спасателей, огонь охватил 4-ый и 5-ый этажи, затем он перекинулся на балконы.
На месте работали 8 единиц техники и более 20 человек личного состава.
Ранее мы сообщили о том, что спасатели вытащили из воды пострадавшего в Большом Садовом пруду в Москве.
Видео: телеканал "360"
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