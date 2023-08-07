Спасатели вытащили из воды пострадавшего в Большом Садовом пруду в Москве

По предварительным данным, позже молодой человек скончался.

Водолазы вытащили на берег молодого человека, который пропал во время купания в Большом Садовом пруду в Москве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно сообщается, что предположительно несовершеннолетний пострадавший отдыхал вместе с компанией и пропал во время купания, когда нырнул и не смог вынырнуть на поверхность.

Юношу обнаружили на глубине 4 м. Он был госпитализирован, есть вероятность, что он уже скончался в больнице. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, что погибшая на Рыбацком проспекте жительница Москвы была убита до падения с балкона.

Видео: телеканал "360"