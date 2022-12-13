Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Глава Подмосковье рассказал об атаке дронов и работе ПВО.

Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты на подлете к российской столице. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава Московской области Андрей Воробьев. Губернатор попросил местное население сохранять спокойствие, так как в регионе активно работают все экстренные ведомства. Он пояснил, что по мере необходимости будет информировать граждан об обстановке.

Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов - это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях рассказал о том, что несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате утренней атаки дронов противников.

В Гатчинском районе заметили неизвестный дрон.

Фото и видео: Telegram / Mash