Глава Подмосковья отметил, что в микрорайоне восстановят теплоснабжение еще в 44 домах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о подключении к теплу 90% домов Климовска. Его слова приводит телеканал "360".

Глава региона отметил, что в ближайшее время в Климовске восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Первый котел в микрорайоне запустили 6 января. Сегодня, 7 января, состоялся запуск второго котла. По словам Воробьева, предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру после аварии на котельной завода. Он также выразил надежду, что тема эксплуатации котельной будет сопровождаться без сбоев.

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Фото: Piter.tv