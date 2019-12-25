Воробьев рассказал про стандарт благоустройства дворов в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про стандарт благоустройства дворов в регионе. Его слова приводит телеканал "360".
Воробьев отметил необходимость привести к единым стандартам все, что связано с дворами, межквартальными проездами и дорогами. По его словам, человек, который идет на работу, всегда обращает внимание на то, как выглядит двор в месте, где он проживает.
Также глава Подмосковья отметил, что программа модернизации ЖКХ вносит свои коррективы в работу, поэтому благоустройство нужно вести комплексно. Он пояснил, что благоустройство должно быть не формальностью, а частью повседневного комфорта жителей.
Фото: mosreg.ru
