Синоптик Тишковец анонсировал заморозки в Москве

По словам эксперта, на погоду в Центральной России влияет слабовыраженный атмосферный фронт.

Метеоролог Евгений Тишковец анонсировал грядущие заморозки в Москве. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, на погоду в Центральной России влияет слабовыраженный атмосферный фронт, который несет облачность и незначительные осадки. Тишковец отметил, что в течение недели в Москве будет преобладать облачная циклоническая погода. Он уточнил, что в будние дни стоит ожидать как небольшие осадки, так и ливни с мокрым снегом.

Также синоптик добавил, что в субботу Москву накроет снегопад. По его словам, высота снежного покрова составит 1-3 сантиметров. Кроме того, в воскресенье ожидаются заморозки и гололедица.

Ранее в ОП предложили сделать проезд в транспорте бесплатным для детей до 14 лет.

Фото: Piter.tv