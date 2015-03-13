Воробьев рассказал о создании комфортных условий для жизни инвалидов

Глава Подмосковья выступил на столичном форуме "Открыто для всех".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в российском регионе заботятся об инвалидах и снижают показатели детской смертности. В рамках выступления на всероссийском форуме "Открыто для всех". Чиновник представил работу по формированию комфортных условий жизни для граждан с инклюзивностью. Эксперт добавил, что большое внимание местные власти уделяют доступной среде для таких категорий населения. В частности, успешно происходит адаптация образовательных учреждений, больниц, поликлиник и прочих социальных объектов.

Для Подмосковья все, что связано с инклюзивностью, инвалидностью — это не какая-то периферия. Это центр нашего внимания. Подтверждение тому — значительные средства в региональном бюджете и различные мероприятия, направленные на заботу о тех, кто в ней нуждается. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Журналисты телеканала "360.ru" сообщили о том, что на данный момент на территории Московской области проживает порядка 440 тысяч инвалидов, среди которых 37 тысяч несовершеннолетних. Одним из направлений работы администрации Подмосковья, которое помогает снизить смертность и патологии в раннем возрасте у детей, является строительство перинатальных центров. В этих учреждениях матерям проводят обследования на передовом оборудовании. Ранее младенческая смертность достигала отметки в 450-500 ежегодно. Сейчас же уровень упал до 170-180.

Это значит, все 80-90 тысяч мам могут получить необходимые исследования по скринингу и все, что связано с тем, чтобы не допустить инвалидность. Это критически важно. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Также местные дети-инвалиды посещают специальные центры, в которых для них организованы развивающие занятия. Особые методики используются в 56 школах региона.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE