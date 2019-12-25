Воробьев доложил о планах по развитию Подмосковья Марату Хуснуллину

В регионе завершены годовые планы по ремонту дорожного полотна.

С начала 2025 года на территории Московской области региональные власти ввели в эксплуатацию более 10 миллионов квадратных метров жилья. Этот показатель на четыре процента больше, чем за такой же период 2024 года. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на результаты рабочей встречи между губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и вице-губернатором страны Маратом Хуснуллиным. Местный чиновник объяснил заместителю председателя правительства, что завершен годовой план по ремонту дорог.

Команда Подмосковья держит высокую планку. Обсудили ключевые направления, в первую очередь — ввод жилья и развитие дорог. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что в Подмосковье проводится реконструкция участка трассы М-1 "Беларусь" с 66-го по 84-й километр. Отрезок дороги расширится до шести полос. Еще одним значимым проектом станет транспортная развязка на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе. Рабочие уже реконструировали участок трассы А-107 "Московское малое кольцо".

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин