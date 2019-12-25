Андрей Воробьев: зимний сезон в парках Подмосковья откроют 1 декабря

Власти региона запланировали 700 спортивных и около 100 культурных мероприятий.

Зимний сезон в парковых зонах Московской области начнется 1 декабря 2025 года. О подготовке территорий рассказал журналистам телеканала "360.ru" глава российского региона Андрей Воробьев. Местный губернатор уточнил, что на зеленых пространствах власти организуют праздничное оформление, откроют катки и прокат специального инвентаря. Жители приглашаются на ледовые шоу, хоккейные матчи и прочие мероприятия. Там можно будет выпить горячий чай или отправить письмо Деду Морозу. Сейчас дирекции проверяют технику, материалы для обработки дорог ото льда.

Традиционно парки наполнены жизнью летом как никогда. В межсезонье посещаемость падает, но в последнее время благодаря заметной программе и работе дирекций парков эти места становятся крайне привлекательными, в том числе и для предпринимателей. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

В 2025 году в парках власти Подмосковья подготовят 45 катков — пять из них новые, а также 62 лыжный трассы, 42 тюбинговые горки, 58 резиденций Деда Мороза, 145 новогодних елок и 74 зоны теплого очага. С начала года парки и лесопарки региона уже посетили 76 миллионов человек. В общей сложности в парках работает 309 точек питания. А в холодный период функционируют 114 кафе и ресторанов, восемь из которых новые. Также жители региона смогут посетить 54 ярмарки.

