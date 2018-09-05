Губернатор Подмосковья навестил пострадавшего в Красногорске мальчика

Мальчику провели шестичасовую операцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшего мальчика в Красногорске. Высокопоставленный гость пообещал оказать пациенту и его семье всю необходимую помощь. Соответствующее заявление чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Ранее Следственный комитет России рассказал журналистам о том, что несовершеннолетний пострадавший поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой в десять рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье за общеопасный способ покушения на убийство ребенка. Расследование под свой контроль взяла прокуратура.

Навестил 9-летнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске. Сейчас он под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

По сведениям от губернатора российского региона, сейчас мальчик остается в тяжелом состоянии. Медики проводили операцию в течение шести часов. Им пришлось из-за травмирования ампутировать пациенту часть пальцев. Андрей Воробьев написал о том, что маленький пациент держится молодцом. Также чиновник выразил благодарность врачам за проявленный профессионализм и оперативность.

Фото и видео: Telegram / Воробьёв LIVE