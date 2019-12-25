В первую очередь вакцину получат врачи и учителя.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о поставках вакцины от COVID-19 в Подмосковье. Об этом пишет телеканал "360".

Воробьёв отметил, что перед властями региона стоит задача провакцинировать четыре миллиона жителей. По его словам, Подмосковье, как и другие регионы, активно получает вакцину от коронавируса.

Кто-то уже переболел, но все равно цифра большая. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что в первую очередь вакцину получат врачи и учителя. Жители смогут записаться на прививку на портале Госуслуг.

Ранее в Подмосковье рассказали о закрытии мусорного полигона "Озёры".

Фото: Piter.tv