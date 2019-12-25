В Подмосковье рассказали о закрытии мусорного полигона "Озёры". Об этом пишет сообщает телеканал "360".
Отметим, что полная остановка полигона планировалась на 2024 год. По словам замминистра ЖКХ Подмосковья Дмитрия Чинихина, объём мусорных потоков в "Озёрах" достигал 30 тысяч тонн в год.
Однако уже предусмотрено новое перераспределение потоков на КПО.
Дмитрий Чинихин, замминистра ЖКХ Подмосковья
По его словам, в Московской области уже запустили девять комплексов переработки. Всего их запланировано 11.
Ранее в Подмосковье в цеху по переработке отходов нашли тело новорожденного.
Фото: pixabay.com
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