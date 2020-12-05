Глава Московской области озвучил документ из семи пунктов.

Андрей Воробьев рассказал о плане новой экономики Подмосковья с учетом условий санкционного давления, под которыми оказалась страна. Информацией чиновник поделился на совещании местного правительства. Слова губернатора региона привел телеканал "360". Воробьев заметил, что обновленный документ состоит из семи пунктов.

Пункты сказываются и на жизни каждой семьи, и на самочувствии каждого муниципалитета, и на возможностях, которые от этого имеют региональный и муниципальный бюджеты. Андрей Воробьев, глава Московской области

Эксперт напомнил о том, что первым пунктом в новом экономическом плане Подмосковья стало импортозамещение. На текущий момент в регионе уже работает 120 проектов. Власти предусмотрели льготную выдачу земельных территорий под подобные проекты. Инвестиции составили 104 миллиарда рублей. Они позволят создать дополнительно 14 тысяч рабочих мест. Чиновники выдали порядка 75 млрд рублей по 32 поданным заявкам от предпринимателей.

Шествие "Бессмертного полка" в Подмосковье состоялось впервые с начала пандемии.

Фото: YouTube / Губернатор.