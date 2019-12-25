Шествие "Бессмертного полка" в Подмосковье состоится впервые с начала пандемии

Акция не проходила в очном формате два года.

Традиционное шествие "Бессмертного полка" в Московской области состоится впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделали представители телеканала "360". В пресс-службе региона отметили, что на улицы каждого города выйдут многие семьи, которые хотят почтить память погибших в ВОВ. Начало мероприятий запланировано на 12 часов дня 9 мая.

Мы проводим свой небольшой — с Москвой не сравнить — „Бессмертный полк". Это все имеет значение. Мы должны понимать, что эти люди — герои, пожертвовали жизнью. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник напомнил о том, что принять участие в шествии сможет любой желающий. Акция в очном формате не проводилась на протяжении двух лет. теперь у граждан есть возможность принять участие в мероприятии в привычном формате. Андрей Воробьев добавил, что не будет важно, какого размера достигнет "Бессмертный полк", а важно понимание того, что это событие состоится в каждом городе, около каждого мемориала "будут чествовать ветеранов".

В Подмосковье ночью 3 мая тушили склад на площади около 34 тысяч кв. метров.

Фото: Piter.tv

