В Подмосковье ночью тушили склад на площади около 34 тысяч кв. метров

На ликвидацию открытого горения потребовалось 4 часа.

Ночью 3 мая в Богородском городском округе Подмосковья произошел серьезный пожар. Огонь охватил 33,8 тысяч квадратных метров площади. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на МЧС России.

О возгорании на складе на Кудиновском шоссе стало известно в третьем часу ночи. Пожару присвоили повышенный номер сложности — №3. Склад располагается на территории производственно-складского комплекса. Его площадь составляет более 100 га.

В 03:05 огонь локализовали, а в 07:36 ликвидировали открытое горение. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.tv писал о том, что Подмосковье оказалось среди регионов, которые наиболее успешно проводят мусорную реформу.

Видео: МЧС России, Telegram / 112, Mash