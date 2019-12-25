Абрамченко назвала лидеров мусорной отрасли

Вице-премьер РФ рассказала о работе реформы по ТКО.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала регионы-лидеры реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Чиновница дала ряд поручения для Минприроду и Российскому экологическому оператору, необходимые для недопущения мусорных коллапсов. Они подготовят для кабинета министров предложения по перечню мер государственной поддержке инвестирования проектов. До 1 июня будут созданы региональные дорожные карты по зонам рисков. Слова спикера с заседания правительственной специальной комиссии приводят журналисты с телеканала "360".

Задача регионов — оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

В числе наиболее успешно работающих регионов по данному направлению работы с ТКО Абрамченко назвала Астраханскую, Калининградскую, Курскую, Мурманскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тульскую, Саратовскую, Тульскую, Тюменскую, Ярославскую области, а также Подмосковье, ХМАО и Сахалин.

Минобрнауки назвало наиболее востребованных специалистов.

Фото: Евразийский Женский Форум