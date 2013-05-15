Минобрнауки назвало наиболее востребованных специалистов

Минобрнауки назвало наиболее востребованных в России специалистов. Информацией во время прямой линии с выпускниками школ и родителями, педагогами поделился заместитель профильного ведомства Дмитрий Афанасьев. По словам чиновника, больше всего государство нуждается в специалистам по инженерным направлениям, программистах, педагогах, медиках и представителей агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. На подготовку этих работников выделяется самое большое количество бюджетных мест в вузах.
Все инженерные направления. Потребность в квалифицированных инженерах крайне высока. На втором месте - все, кто работает с цифровой экономикой: айтишники, программисты, электронщики, связисты…
Дмитрий Афанасьев, замглавы Минобрнауки РФ
В перечень педагогов попадают как учителя основной школы, так и сотрудники дошкольного образования, дефектологи, дополнительного образования детей.
Музаев: поступление в вуз по портфолио не станет альтернативой ЕГЭ.
Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ
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