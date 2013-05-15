Музаев: поступление в вуз по портфолио не станет альтернативой ЕГЭ

Глава Рособрнадзор уточнил, что невозможно создать единую шкалу по оценке творческих навыков при поступлении в вузы.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что поступление в вуз по портфолио не станет альтернативой единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такое мнение глава профильного ведомства высказал на прямой линии с выпускниками школ и родителями. Он напомнил коллегам о том, что невозможно разработать единую шкалу для оценки навыков поступающих, чтобы потом "не было обид".

Самая большая проблема портфолио - это не альтернатива ЕГЭ, это дополнительная возможность абитуриента. Основная проблема в том, что…они необъективные, несоизмеримые с чем-то. Как в культуре ту или иную творческую способность определить по единой шкале, у певцов и танцоров, как уравнять? Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

В настоящее время планах профильного ведомства уже есть планы по созданию федеральной информационной системы оценки качества образования, где будут видны все достижения школьников. По мнению главы Рособранадзора, следует сформировать центры по межведомственному взаимодействию с Минкультом, Минспортом, Росмолодежью, которые связаны с активностями учащихся. Достижения в этом случае можно будет заносить в единый реестр. Перспективу же возможности использования этих результатов портфолио при поступлении в вузы Музаев прогнозирует не раньше 10-15 лет.

Все пункты сдачи ЕГЭ отчитались о готовности к проведению экзамена.

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ