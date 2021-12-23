Все пункты сдачи ЕГЭ отчитались о готовности к проведению экзамена

Анзор Музаев отметил, что все технические материалы уже ждут выпускников школ на пунктах сдачи ЕГЭ.

Все пункты сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) отчитались о готовности к проведению экзамена. Соответствующее заявление сделал глава Рособранадзора Анзор Музаев в рамках прямой линии с выпускниками школ и родителями.

Я вам уверенно заявляю, что в РФ в этом году к проведению экзамена на федеральном уровне и на региональном уровне все готово. Все практически почти 6 тысяч пунктов проведения экзамена отчитались нам. Анзор Музаев, глава Рособранадзора

Эксперт заметил, что все подготовлено в технологическом плане, закуплена бумага и картриджи. Уже сейчас необходимые материалы размещены в пунктах проведения ЕГЭ, которое состоится согласно ранее опубликованному и утвержденному расписанию. В Рособрнадзоре на текущий момент не видят никакой альтернативы для ЕГЭ. Музаев считает, что молодежь понимает, какие возможности ЕГЭ дает и что "штампы" являются на самом деле "штампами", а не реальностью.

Абитуриенты могут не подавать оригиналы документов, если они есть на "Госуслугах".

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ

