Абитуриенты могут не подавать оригиналы документов, если они есть на "Госуслугах"

Валерий Фальков рассказал о нововведениях для абитуриентов 2022 года.

Российские абитуриенты могут не подавать оригиналы документов, если они есть на едином портале "Госуслуги" в онлайн-варианте. Для этого предоставленные документы в личном кабинете должны пройти через подтверждение в государственной информационной системе. Соответствующее заявление глава министерства по образованию и науке сделал в рамках выступления на прямой линии с родителями и выпускниками школ.

В последние годы все больше популярности набирает возможность общения с вузом посредством электронных систем. Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал госуслуг документы для поступления. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

В 2021 году интернет-сервис "Поступление в вуз онлайн" работал только для поступления на бюджетные места, то уже в текущем году им смогут воспользоваться такие же абитуриенты, которые намерены поступать на учебу в вузы на внебюджетные, "независимо от их формы обучения".

В Минобрнауки дополнительно выделят вузам 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру.

Фото и видео: Вконтакте / ЕДИНАЯ РОССИЯ

