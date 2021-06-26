В Минобрнауки дополнительно выделят вузам 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру

Валерий Фальков рассказал, что студентам предлагается беспрецедентное количество бюджетных мест.

В Министерство по образованию и науке рассказали, что дополнительно выделят отечественным вузам 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру. Соответствующей информацией поделился глава профильного ведомства Валерий Фальков, выступая в рамках прямой линии с родителями и старшеклассниками по приемной кампании в текущем году. По словам чиновника, на поступление в 2022 году предусмотрено беспрецедентно большое количество бюджетных мест для обучения по всем направлениям и специальностям.

Для тех, кто заканчивает бакалавриат, мы в этом году при поддержке правительства дадим вузам еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуру. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Эксперт подчеркнул, что это хорошая возможность для тех студентов, которые заканчивают бакалавриат. Им предлагается продолжить обучение еще два года и получить качественное образование. Наибольшее число бюджетных мест выделено в медицине, педагогике и инженерии.

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Фото и видео: ЕДИНАЯ РОССИЯ

