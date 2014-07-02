Чернышенко призвал комплексно подойти к созданию рабочих мест для выпускников вузов

Вице-премьер РФ рассказал о намерении противостоять негативным тенденциям на рынке труда.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для выпускников отечественных вузов. Об этом чиновник попросил коллег на встрече правительства с представителями профильной отрасли. Эксперт пояснил, что бывшие студенты не должны остаться невостребованными внутри страны.

Мы не можем обойти вниманием и вопрос, связанный с трудоустройством выпускников, поскольку санкции затронули рынок труда. Нам нужно комплексно к созданию рабочих мест для молодых соискателей. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник отметил слаженность в работе Минобрнауки, Минтруда и региональных властей и высшими учебными учреждениями. С 2021 года Министерство по труду и социальной защите запустило проект по трудоустройству выпускников вузов. По мнению Чернышенко, для молодежи информация о вариантах трудоустройства и карьере должна быть максимально доступной.

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Фото и видео: Правительство России