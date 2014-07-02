Фальков: санкции дают возможность существенно усилить влияние науки на экономику России

В Минобрнауки рассказали о том, что РФ должна рассчитывать в сфере науки и технологиях на себя.

Валерий Фальков заявил о том, что западные антироссийские санкции дают возможность существенно усилить влияние науки на экономику страны. Такое мнение министр по образованию и науке высказал на встрече правительства с представителями профильной отрасли. Чиновник уточнил, что ограничения на импорт технологий предлагают шанс существенно усилить влияние российской науки на социальную сферу.

Очевидно, уже растет спрос на суверенные технологические разработки. Здесь и на связи у нас большое количество университетов, где есть хорошие исследовательские коллективы и серьезные технологические заделы. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

Эксперт напомнил о том, что последние два десятилетия вузовская наука сделала значительный шаг вперед. Он призвал сконцентрировать ресурсы на ключевых тематиках, которые обеспечивают решение критически важных научных и технологических проблем.

Фальков сообщил о зачислении свыше 400 россиян из иностранных вузов в университеты России.

Фото и видео: Правительство России