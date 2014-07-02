Глава Минобрнауки РФ назвал количество студентов которые перевелись на учебу из-за границы.

Глава министерства по образованию и науки Валерий Фальков сообщил о зачислении свыше 400 россиян из иностранных вузов в университеты России. Такой информацией чиновник поделился на рабочей встрече правительства страны с представителями отрасли. Чиновник уточнил, что свыше 1200 граждан РФ подали заявки на перевод из иностранных в отечественные высшие учебные заведения. Из этого списка уже 416 студентов зачислены на учебу.

1 213 поданных заявлений, 416 студентов принято. Возможно, это не так много в масштабах системы образования, но это важный символический шаг, и это важное решение, поскольку каждый из этих студентов - это талант, который нужен России, и который принесет здесь пользу. Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ

В презентации профильного ведомства говорится о том, что среди стран с наибольшим количеством заявок на студенческий перевод на первом месте находится Чехия (243 заявки), на втором - Украина (158). На третьем месте находится Польша (63). В конце списка значатся Великобритания (40) и США (28).

В Минобрнауки заявили, что вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе.

Фото и видео: Правительство России