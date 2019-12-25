В Минобрнауки заявили, что вузы РФ не будут повышать стоимость обучения на первом курсе

Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что ректоры выработали единую позицию.

В российском министерстве по образованию и науке заявили, что вузы по стране не будут повышать стоимость обучения на первом курсе в учебном периоде 2022-2023 годов. Соответствующее заявление на встрече правительства и представителями профильной отрасли сделал заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Благодарны коллегам-ректорам за то, что публично свою позицию обозначили: воздержаться от увеличения стоимости платных образовательных услуг на 2022-2023 годах, сохранив его на уровне прошлого года. Дмитрий Афанасьев, замглавы Минобрнауки РФ

Профильное ведомство уточнило, что обращались к Российскому союзу ректоров с предложением разработать единую позицию по вопросу установления цены приема студентов.

Минобрнауки отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России