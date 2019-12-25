Воробьев рассказал Путину об ИИ-проектах в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину об ИИ-проектах в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава государства провел встречу с Воробьевым в Кремле. По словам главы региона, в Подмосковье реализовали более 50 проектов с применением ИИ. Он подчеркнул, что нейросеть используют в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и других отраслях.
Также глава Подмосковья рассказал об эксперименте, в рамках которого начали внедрять искусственный интеллект для сокращения бумажной работы в некоторых ведомства. Воробьев подчеркнул, что это позволило в два раза сократить отчетность документов. Он обратился к президенту с просьбой распространить эту работу на все 44 ведомства, чтобы министерства получали все необходимые данные в рамках одной цифровой платформы.
Фото: официальный сайт президента РФ
