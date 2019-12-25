Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Глава России подписал документ, одобренный ранее депутатами.

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление на территории нашей страны новой памятной даты. Главой государства выбрана дата 19 апреля. Теперь этот день станет Днем памяти жертв геноцида советского народа. Ранее соответствующий документ на рассмотрение Государственной думы был внесен парламентариями от партии "Единая Россия" во главе с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета политического движения Владимиром Якушевым, вице-спикером нижней палаты парламента Ириной Яровой и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым. Законодатели внесли изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Напомним, что у выбора конкретной даты памятного дня есть историческое обоснование. Именно 19 апреля 1943 года был издан указ под номером 39. Речь идет о первом правовом акте, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по мирного населения на оккупированных территориях. Также в тексте определялись правовые основы для привлечения злоумышленников к ответственности.

