Прогнозы погоды говорят о температуре в 20 градусов тепла днём.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья. Он считает это необходимой мерой на фоне роста сезонной заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба правительства региона.

С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что прогнозы погоды говорят о температуре в 20 градусов тепла днём, однако ночи обещают быть холодными. При этом в некоторых населённых пунктах Московской области фиксировалась температура от двух до шести градусов тепла.

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