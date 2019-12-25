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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья
Сегодня, 16:30
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matveyvn

Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

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Прогнозы погоды говорят о температуре в 20 градусов тепла днём.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья. Он считает это необходимой мерой на фоне роста сезонной заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба правительства региона.

С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники.

Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что прогнозы погоды говорят о температуре в 20 градусов тепла днём, однако ночи обещают быть холодными. При этом в некоторых населённых пунктах Московской области фиксировалась температура от двух до шести градусов тепла.

Ранее мы писали, что в катере на Клязьминском водохранилище нашли тела мужчины и женщины.

Фото: pixabay.com

Теги: воробьев, отопление, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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