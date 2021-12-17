Глава Подмосковья рассказал о том, что власти региона проводят проверку по факту трагедии.

Глава Московской области Андрей Воробьёв поручил позаботиться о жильцах пострадавшего дома в Ступине. Соответствующее заявление губернатор региона сделал в эфире телеканала "360". Чиновник уточнил, что поставил перед коллегами задачу максимально поддержать жильцов поврежденного при взрыве бытового газа дома в Ступине. После информации о трагедии Воробьев выехал в здание местного дома культуры, чтобы пообщаться с эвакуированными гражданами.

У нас произошла трагедия, к сожалению, не первая…Спасатели работают, есть инструмент, которым сейчас делают все замеры. Мы убедимся, что дом не является аварийным. Но это займёт какое-то время. Все ответы на вопросы будут предоставлены. Андрей Воробьев, глава Московской области

Губернатор планирует провести 11 апреля срочное заседание оперативного штаба, об итогах которого пресс-служба администрации Подмосковья информирует население. Ранее Воробьев подтвердил прессе, что жертвами взрыва газа стали два человека - мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Фото и видео: YouTube / Губернатор.