Андрей Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при хлопке газа в Подмосковье.

При взрыве газа в Ступино погиб ребенок и мужчина. Об этом информацией с журналистами телеканала "360" поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чиновник уточнил, что одной из погибшей в пятиэтжном здании является девочка. На данный момент всех пострадавших разместили на территории местного дома культуры. Ранее Минздрав региона информировал прессу о пяти пострадавших, а МЧС - о шести.

Спасатели сразу начали работать. На данный момент подтверждение о 2 погибших. Это девочка и мужчина, сейчас поедем в госпиталь. Там один тяжелый, два человека в сознании, жизни похоже ничего не угрожает. СК работает, все необходимые мероприятия делает. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Андрей Воробьёв прибыл в Ступино для встречи с эвакуированными жильцами, после чего получил данные о гибели ребенка. Он заметил, что говорил по поводу трагедии с ее матерью. На данный момент специалисты проводят замеры в поврежденном здании, чтобы убедиться, что дом не является аварийным. По предварительной версии, причиной хлопка газа стала утечка на оборудовании. Воробьев подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда есть "нюансы". Однако ожидается, что к вечеру 11 апреля жильцы смогут вернуться в четыре из шести подъездов здания.

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино.

Фото: Telegram / 360tv

Видео: YouTube / Губернатор.

