СМИ: погиб человек, пострадали еще десять.

Стала известна причина взрыва в жилом доме в Ступино.По данным региональных экстренных служб, причиной трагедии в подмосковном городе стала утечка газа на неисправном газовом оборудовании. в результате инцидента жертвой стал один человек. Он погиб во время хлопка баллона с газом. Пострадавшими считаются еще десять человек. Известно, что проблема зафиксирована в 05:56 утра по времени столицы по адресу Центральный переулок, дом 4. Взрыв произошел на четвертом этаже жилого здания.

В настоящее время для разборки конструкций и ликвидации других последствий к месту происшествия направлены специалисты местных отрядов "Центрспас" и "Лидер". Представители пресс-службы ГУ МЧС добавили, что на четвертом и пятом этажах многоэтажного дома в Московской области произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже спасатели увидели разрушение внутренних перегородок двух квартир. Этажом ниже (на третьем этаже) - произошел перекос стен, там выбиты стекла в окнах и разрушена перегородка. На втором этаже также повыбивало окна.

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Фото: Telegram / BAZA

Видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

