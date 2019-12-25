Воробьев опроверг экстренное усиление больниц Подмосковья для борьбы с коронавирусом

Он отметил, что министр отвечает за соблюдение показателя о наличии 50% свободных коек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг экстренное усиление больниц больниц для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет "360".

По словам главы региона, утром в СМИ появилась информация о том, что в некоторых больницах усилили режим по работе с больными коронавирусом. Он заявил, что она не соответствует действительности.

Но Минздрав действительно мониторит койки под COVID, потому что это специальная, отдельная помощь. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что министр отвечает за соблюдение показателя о наличии 50% свободных коек в медицинских учреждениях, которые приспособлены для работы с коронавирусными больными.

Сам Воробьёв отметил, что ситуация с в коронавирусных стационарах стабильная — есть средства индивидуальной защиты, оборудование, лекарства и свободные койки.

Ранее Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса.

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