Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома из-за коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте градоначальника.

Горожан из данных категорий он попросил перейти на удалённый режим работы или взять отпуск.

Не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что пожилым и гражданам с хроническими болезнями следует отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно от них. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе не ограничиваются.

Собянин подчеркнул, что в последние дни в столице сильно увеличилось количество случаев заражения COVID-19.

Ранее Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ.

Фото: pixabay.com