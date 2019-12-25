Воробьев: QR-коды для помощи при буллинге появятся в школах Подмосковья

Глава Московской области прокомментировал ситуацию, которая произошла в одной из школ с избиением ребенка.

После того как ровесницы избили ученицу до потери сознания в школе в Котельниках, данное дело стало уголовным по статье за хулиганство. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавшую девочку в больнице. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Чиновник объяснил, что Следственный комитет установил личность злоумышленниц. Изначально между ними и пациенткой не было никакого конфликта. Преступницы обманом вывели девочку с урока, а затем напали на жертву в туалете. Из-за ударов у несовершеннолетней позже медики зафиксировали внутричерепные травмы и сотрясение мозга.

Буллинг или травля — абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщать о травле. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что одна из участник избиения перейдет на домашнее обучение, другие отправятся в другие школы региона. Губернатор уточнил, что подростки раскаялись в произошедшем и извинились перед потерпевшей. Речь идет о девочках, которых перевели в другие учебные заведения.

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Фото: Telegram / Воробьев LIVE